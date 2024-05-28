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Dilan Polat için ne rapor verildi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 10:01
İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, intihar girişimi nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak. Polat, hastanede 3 ay tedavi gördükten sonra cezaevine geri gönderilecek. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
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