Milyonların maaşı artıyor! Emekli, memur ve işçilere ne kadar zam yapılacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı

KAMU İŞÇİLERİ

Bu yıl maaşlarına ilk olarak yüzde 32.57 artış yansıtılan kamu işçilerinin ikinci zammı ise 'yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark' şeklinde olacak. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olursa zam oranı yüzde 14.05 farkla yüzde 25.46'ya ulaşacak. En düşük çıplak brüt ücret 33 bin 159 liradan 41 bin 602 liraya çıkacak.