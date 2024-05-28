Milyonların maaşı artıyor! Emekli, memur ve işçilere ne kadar zam yapılacak? Kuruşu kuruşuna hesaplandı
Temmuz ayına sayılı gün kala emekliler ve memurlarla birlikte, kamu işçileri, yaşlılar, engelliler ve evde yakınına bakanlar da aylıklara yapılacak zammı merak ediyor. Temmuz ayı ile birlikte tam 13 ayrı gelirde artış yaşanacak. İşte detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
06:59 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
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Temmuzda memur maaşlarındaki artış memur emeklilerine de yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 20.01 beklenirken, buna göre en düşük aylık 14 bin 741 liradan 17 bin 691 liraya çıkacak.
Ayrıca Temmuz'da memur emeklilerine refah payı konusu da karara bağlanacak.
EMEKLİ DOKTOR EK ÖDEMESİ Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorların her ay aldığı ilave ödeme de memur maaş katsayısıyla artacak. Artış yüzde 20.01 çıkarsa uzman olmayan emekli doktorların ilave ödemesi 15 bin 217 liradan 18 bin 262 liraya, uzman doktorların ilave ödemesi de 19 bin 782 liradan 23 bin 741 liraya yükselecek.
KAMU İŞÇİLERİ Bu yıl maaşlarına ilk olarak yüzde 32.57 artış yansıtılan kamu işçilerinin ikinci zammı ise 'yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark' şeklinde olacak. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 25.46 olursa zam oranı yüzde 14.05 farkla yüzde 25.46'ya ulaşacak. En düşük çıplak brüt ücret 33 bin 159 liradan 41 bin 602 liraya çıkacak.
DESTEKLER YENİLENİYORSosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara halen aylık 3 bin 504 lira verilirken; bu tutar memur artışı yüzde 20.01 çıkarsa 4 bin 206 liraya yükselecek. 65 YAŞ AYLIĞI:
EVDE BAKIM AYLIĞI Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 7 bin 608 lira tutarındaki evde bakım desteğinin tutarı da yüzde 20.01'lik tahmin gerçekleşirse 9 bin 131 liraya gelecek.