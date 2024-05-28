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"Türk Mutfağı” Haftası kutlanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 09:42
Binyılları aşan kültür, gelenek, toplumsal miras, hikaye ve derin bir tecrübenin eseri olan zengin Türk mutfağı sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan sergi alanında 7 farklı bölgenin Avrupa tescilli 21 farklı coğrafi işaretli ürünü bulunuyor.
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