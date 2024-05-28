"Türk Mutfağı” Haftası kutlanıyor

Binyılları aşan kültür, gelenek, toplumsal miras, hikaye ve derin bir tecrübenin eseri olan zengin Türk mutfağı sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan sergi alanında 7 farklı bölgenin Avrupa tescilli 21 farklı coğrafi işaretli ürünü bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN