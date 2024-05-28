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CHP'de taciz skandalı! Seçim var diye örtbas etmeye çalıştılar! Mağdur kadından flaş sözler

CHP Ankara Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin'i istifaya götüren süreç sonrası partide taciz skandalı patlak verdi. Taciz mağduru Altındağ Kadınlar Kolu Yöneticisi Özlem Sevgili yaşadığı süreci anlatırken, "Ali Ergin defalarca taciz girişiminde bulundu ve 'Benimle birlikte olmazsan sana bütün kapıları kapatırım' dedi." iddiasında bulundu.

Giriş Tarihi: 28.05.2024 07:25
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CHP’de taciz skandalı! Seçim var diye örtbas etmeye çalıştılar! Mağdur kadından flaş sözler

Taciz mağduru CHP kadın kolları yöneticisi Özlem Sevgili konuyu CHP yönetimine taşıdı ancak somut bir adım atılmadı.

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CHP’de taciz skandalı! Seçim var diye örtbas etmeye çalıştılar! Mağdur kadından flaş sözler

"Benimle olmazsan sana bütün kapıları kapatırım" diyerek tacizine devam eden CHP'li Ali Ergin'i CİMER'e şikâyet etti.

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CHP’de taciz skandalı! Seçim var diye örtbas etmeye çalıştılar! Mağdur kadından flaş sözler

SABAH'a konuşan Sevgili; 6 Mayıs'ta istifa eden Ergin'in iş verme bahanesiyle birçok kadını ve kendisini taciz ettiğini belirterek konuyu CHP yönetimine taşıdığını ancak somut bir adım olmadığını, yalnızca Ergin'in istifa ettiğini anlattı.

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CHP’de taciz skandalı! Seçim var diye örtbas etmeye çalıştılar! Mağdur kadından flaş sözler

Taciz skandalıyla ilgili partisinin herhangi bir çalışma yapmaması üzerine CİMER'e başvurduğunu belirten Sevgili, "Ali Ergin defalarca taciz girişiminde bulundu ve 'Benimle birlikte olmazsan sana bütün kapıları kapatırım' dedi.

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CHP’de taciz skandalı! Seçim var diye örtbas etmeye çalıştılar! Mağdur kadından flaş sözler

Ben o sıralarda kadın kolları yönetimdeydim, ayrıca muhtar adayıydım. Odasında beni öpmeye çalıştı, sarılmaya çalıştı ama ben onu ittim.