CHP’de taciz skandalı! Seçim var diye örtbas etmeye çalıştılar! Mağdur kadından flaş sözler

SABAH'a konuşan Sevgili; 6 Mayıs'ta istifa eden Ergin'in iş verme bahanesiyle birçok kadını ve kendisini taciz ettiğini belirterek konuyu CHP yönetimine taşıdığını ancak somut bir adım olmadığını, yalnızca Ergin'in istifa ettiğini anlattı.