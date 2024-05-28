28 Mayıs 2024, Salı
CHP'de taciz skandalı! Seçim var diye örtbas etmeye çalıştılar! Mağdur kadından flaş sözler
CHP Ankara Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin'i istifaya götüren süreç sonrası partide taciz skandalı patlak verdi. Taciz mağduru Altındağ Kadınlar Kolu Yöneticisi Özlem Sevgili yaşadığı süreci anlatırken, "Ali Ergin defalarca taciz girişiminde bulundu ve 'Benimle birlikte olmazsan sana bütün kapıları kapatırım' dedi." iddiasında bulundu.
Giriş Tarihi: 28.05.2024 07:25
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13