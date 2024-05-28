2200 3600 5700 primde yaş hesabı yeniden oluştu! SGK başlangıç tarihi 1998 2000 2005 2010 arası olana kallavi fırsat
Türkiye'de kadın çalışanlar, çocuk sahibi olmanın sunduğu borçlanma fırsatları sayesinde erken emeklilik kapılarını aralıyor. Anneler, çocuk başına 2160 gün borçlanarak, yaş ve prim şartlarını yerine getirip yaklaşık 6 yıl daha erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. Üç çocuğa kadar yapılan bu borçlanma, onların yaşamını kolaylaştırırken, aile bütçelerine de katkı sağlamaktadır.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
10:03
Emeklilik, belli yıl ve prim koşullarını sağlayarak gerçekleşir. Ancak bu kriterlerin tam olarak anlaşılması ve yerine getirilmesi son derece önemlidir. Emeklilik için belli bir prim ödeme süresi gereklidir. Primlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) düzenli olarak yatırılması ve belirli bir süre boyunca birikmesi en önemli şartlardan biridir. Sigortalılık süresi, emeklilik hakkını belirlemede kritik bir faktördür. Emeklilik için gerekli şartların netleştirilmesi ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, bireylerin geleceğe daha sağlam bir adım atmasını sağlar.
Askerlik Borçlanması Erkek Çalışanlara Çift Yarar Sağlıyor
Erkek çalışanlar için de askerlik süreleri, hem yaş hem de prim şartları açısından önemli avantajlar sunuyor. Askerlik borçlanması yaparak sigorta başlangıç tarihlerini geri çekebilen erkekler, en az 1 yıl erken emeklilik şansını elde ediyor. Bu durum, erkek çalışanların iş hayatındaki yüklerini bir nebze olsun hafifletiyor.
3600 Günle Kısmi Emeklilik
15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartını tamamlayan sigortalılar için kısmi emeklilik, erken emekli olmak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için geçerli olan bu fırsat, çalışma hayatındaki zorluklara bir soluk getiriyor.
Sağlık Raporu ile Malulen Emeklilik
İş gücünü yüzde 60 oranında kaybeden çalışanlar, alacakları sağlık raporuyla malulen emeklilik hakkı kazanıyor. Bu durumda, en az 1800 gün prim ödemiş olmak gerekiyor ve yaş şartı aranmıyor. Bu, beklenmedik sağlık sorunları yaşayan çalışanlar için önemli bir güvence sunuyor.
Ağır İşlerde Yıpranma Payı
Ağır işlerde çalışan sigortalılar, yıpranma payı sayesinde ek prim günleri kazanıyor ve bu süreler yaş şartından düşülerek erken emeklilik olanaklarına kapı aralıyor. Bu, zor koşullarda çalışan bireyler için büyük bir avantaj sağlıyor.