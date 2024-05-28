2200 3600 5700 primde yaş hesabı yeniden oluştu! SGK başlangıç tarihi 1998 2000 2005 2010 arası olana kallavi fırsat

Emeklilik, belli yıl ve prim koşullarını sağlayarak gerçekleşir. Ancak bu kriterlerin tam olarak anlaşılması ve yerine getirilmesi son derece önemlidir. Emeklilik için belli bir prim ödeme süresi gereklidir. Primlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) düzenli olarak yatırılması ve belirli bir süre boyunca birikmesi en önemli şartlardan biridir. Sigortalılık süresi, emeklilik hakkını belirlemede kritik bir faktördür. Emeklilik için gerekli şartların netleştirilmesi ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi, bireylerin geleceğe daha sağlam bir adım atmasını sağlar.