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Doğu Demirkol’dan Filistin’e destek: Bütün geliri Filistin’e gönderilecektir

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 09:36
Komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek mesajı geldi. Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.
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Doğu Demirkol’dan Filistin’e destek
Doğu Demirkol’dan Filistin’e destek
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