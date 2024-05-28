Enflasyon farkı, refah payı artışı, ek ödemeler yapılacak! Milyonlar temmuzu bekliyor

Milyonlarca kişinin gözü temmuz ayına çevrildi. Temmuzda kimin maaşı ne kadar değişecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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