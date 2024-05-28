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Bursa'da otobanda zincirleme kaza

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 10:08
Bursa'da otobanda meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.
Bursa’da otobanda zincirleme kaza
Bursa'da otobanda zincirleme kaza
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