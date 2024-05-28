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Hayata dönmesi umuduyla donduruldu! Cansız bedeni eksi 200 derecede donduruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 10:16
Avustralya'da akıllara durgunluk veren bir deney yapıldı. 80 yaşındaki bir kişi hayatını kaybettikten hemen sonra donduruldu. Eksi 200 derecede saklanan bedenin gelecekte hayata döndürülmesi umut ediliyor.
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Hayata dönmesi umuduyla donduruldu
Hayata dönmesi umuduyla donduruldu
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