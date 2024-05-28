Hayata dönmesi umuduyla donduruldu! Cansız bedeni eksi 200 derecede donduruldu

Avustralya'da akıllara durgunluk veren bir deney yapıldı. 80 yaşındaki bir kişi hayatını kaybettikten hemen sonra donduruldu. Eksi 200 derecede saklanan bedenin gelecekte hayata döndürülmesi umut ediliyor.

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