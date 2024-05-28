28 Mayıs 2024, Salı
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Yeni müfredatta neler değişti?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayladığı yeni müfredat önümüzdeki yıl okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıftan başlanarak, kademeli şekilde uygulanacak. Okul öncesi eğitim müfredatı da her alanda ortalama yüzde 50 sadeleştirildi.