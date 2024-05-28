28 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

DGS geç başvuru ekranı 2024 | 2024 DGS geç başvuruları ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM başlangıç ve bitiş tarihi...

DGS 2024 geç başvuru süreci başlıyor! 20 Mayıs'ta sona eren Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularını kaçıran öğrenciler, iki yıllık ön lisans bölümlerinden dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapma fırsatını elde edebilmek için büyük bir merakla geç başvuru tarihlerini araştırıyor. Öğrenciler, DGS başvuru ücreti ve başvuruların nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak için yoğun bir çaba gösteriyor. Geç başvuruların detayları ve süreci hakkında tüm merak edilenler haberimizde.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 08:52
  • 1
  • 6
DGS geç başvuru ekranı 2024 | 2024 DGS geç başvuruları ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM başlangıç ve bitiş tarihi...

DGS 2024 geç başvuruları başlıyor! İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen öğrenciler, merakla "DGS geç başvuruları ne zaman?" ve "DGS başvuruları nereden, nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki 2024 DGS geç başvuruları ücreti ne kadar, kaç TL?

  • 2
  • 6
DGS geç başvuru ekranı 2024 | 2024 DGS geç başvuruları ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM başlangıç ve bitiş tarihi...

DGS 2024 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı 2024 DGS başvuruları 10 - 20 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

Geç başvurular ise 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası üzerinden yapılabilecek.

Başvurular başladığında aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

DGS GEÇ BAŞVURU EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

  • 3
  • 6
DGS geç başvuru ekranı 2024 | 2024 DGS geç başvuruları ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM başlangıç ve bitiş tarihi...

DGS GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

  • 4
  • 6
DGS geç başvuru ekranı 2024 | 2024 DGS geç başvuruları ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM başlangıç ve bitiş tarihi...

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

  • 5
  • 6
DGS geç başvuru ekranı 2024 | 2024 DGS geç başvuruları ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM başlangıç ve bitiş tarihi...

DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir. Normal zamanda DGS sınav ücreti 590,00 TL olarak belirlenmişti.