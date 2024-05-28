DGS geç başvuru ekranı 2024 | 2024 DGS geç başvuruları ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ÖSYM başlangıç ve bitiş tarihi...

DGS 2024 geç başvuru süreci başlıyor! 20 Mayıs'ta sona eren Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvurularını kaçıran öğrenciler, iki yıllık ön lisans bölümlerinden dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapma fırsatını elde edebilmek için büyük bir merakla geç başvuru tarihlerini araştırıyor. Öğrenciler, DGS başvuru ücreti ve başvuruların nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olmak için yoğun bir çaba gösteriyor. Geç başvuruların detayları ve süreci hakkında tüm merak edilenler haberimizde.