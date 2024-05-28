CHP'li belediyenin göz yumduğu ölüm villalarında sondaj oyunu: 2-3 metre kazık çak raporu kap
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin temeli olmadan yapılan 144 villaya rüşvet karşılığı imar izni vermesi ile ilgili hazırlanan iddianameye tanıkların ifadeleri adeta damga vurgu. CHP'li belediyenin rüşvet karşılığında nasıl depreme dayanıksız ve temelsiz villalara izin verdiği gözler önüne serildi.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024
07:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
07:53
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin temelsiz 144 villaya rüşvet karşılığı imar izni vermesine yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürvekili Abdurrehim Çakır'ın da bulunduğu 23 şüphelinin 5 ayrı suçtan cezalandırılmaları istendi.
Sabah'ın haberine göre Sak ile birlikte 15 sanık hakkında 97 yıl 3'er aydan 333 yıl 9'ar aya, 9 sanık hakkında ise 100 yıl 3'er aydan 343 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianameye, tanık ifadeleri damga vurdu. CHP'li belediyenin rüşvet karşılığında nasıl depreme dayanıksız villalara göz yumduğu ortaya çıktı.
"VİLLA BAŞINA BİR SONDAJ YAP GEÇ" Tanık sıfatıyla ifade veren bir mühendislik firması sahibi Coşkun O., Gül Yapı'nın sahibi olan Ali Gül ve mimarının kendileriyle görüştüğünü, Eskice'deki projeleri için kendisiyle çalışmak istediklerini söylediklerini aktardı.
Coşkun O.
"Bana ne kadar sondaj yapacağımı sorduklarında ben villaların metrekaresine baktım. Her villa için 3 sondaj yapmam gerekir dedim. Bunun üzerine Ali Gül bana, 'Bir ayda ruhsat, izin, zemin etüdü her şey bitecek' dedi. Ben de bunun bu kadar kısa sürede bitemeyeceğini söyledim. Mimarı bana, 'Villa başına bir sondaj yap geç. Sen yap, onları belediyeye bir şekilde usulüne uygun imzalatırım merak etme' dedi. Ben bu durumu kabul etmedim" ifadelerini kullandı.