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Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü

DHA
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Giriş: 17.03.2022 12:47
Antalya'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) hayatını kaybetti.
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