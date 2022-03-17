17 Mart 2022, Perşembe
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Antalya'da yön levhasına çarpan otomobildeki 3 genç öldü
Antalya'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, refüjdeki yön levhasına çarpan otomobilde Ali Neymat Tefik (22), Engin Borazan (22) ve Halil Subaşı (21) hayatını kaybetti.