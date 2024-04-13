Antalya'da teleferik faciası | Kazaya ne sebep olmuş olabilir? Kabinler nasıl havada asılı kaldı?

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine kabin çarptı. Parçalanan kabinde 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı. 16 kabinde mahsur kalan 128 kişi kurtarıldı. 8 kabinde 43 kişinin ise tahliyesi devam ediyor. Hem helikopterlerle hem de halatlarla kurtarma yapılıyor. Böyle bir kurtarma çalışmasında nasıl tehlikeler mevcut? Kazaya ne sebep olmuş olabilir? Kabinler nasıl havada asılı kaldı? Merak edilen cevapları A Haber canlı yayınına bağlanan acil durum yönetim uzmanı Latif İşçen verdi.

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