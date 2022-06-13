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Antalya'da siyah kuğu sürprizi

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Giriş: 13.06.2022 21:16
Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için anavatanı Avustralya ve Yeni Zelanda'da koruma altına alınan siyah kuğu, Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.
Antalya’da siyah kuğu sürprizi
Antalya'da siyah kuğu sürprizi
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