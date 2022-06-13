13 Haziran 2022, Pazartesi
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Antalya'da siyah kuğu sürprizi
Nesli tükenme tehlikesinde olduğu için anavatanı Avustralya ve Yeni Zelanda'da koruma altına alınan siyah kuğu, Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.