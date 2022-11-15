16 Kasım 2022, Çarşamba
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Antalya'da evlat dehşeti: Babasını tüfekle öldürdü
Antalya'nın Akseki ilçesinde, babasını tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı. M.K'nin cenazesi, incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.