13 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Antalya’da eğitime yağış engeli! 3 ilçede okullar yarın tatil

Antalya’da eğitime yağış engeli! 3 ilçede okullar yarın tatil

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.02.2024 15:49
Antalya Valiliği, yarın 3 ilçede okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat 2024 Çarşamba tarihinde 3 ilçemizde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı) eğitime ara verilmiştir" denildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya’da eğitime yağış engeli
Antalya’da eğitime yağış engeli
Sürü halinde ortaya çıktılar
Sürü halinde ortaya çıktılar
İstanbul’da miras kavgası
İstanbul'da miras kavgası
Lunaparkta facia! Böyle yere çakıldı
Lunaparkta facia! Böyle yere çakıldı
2 kişi denize düştü! Acı haber geldi
2 kişi denize düştü! Acı haber geldi
Sağlık Bakanlığına 35 bin atama!
Sağlık Bakanlığına 35 bin atama!
Marmaris’te tekne karaya oturdu
Marmaris’te tekne karaya oturdu
İstanbul’a giden tur otobüsü kaza yaptı!
İstanbul’a giden tur otobüsü kaza yaptı!
Bursa’da kardeş kavgası kanlı bitti!
Bursa'da kardeş kavgası kanlı bitti!
Çeşme’de sokaklar göle döndü!
Çeşme’de sokaklar göle döndü!
Muğla’yı fırtına vurdu!
Muğla’yı fırtına vurdu!
Kepez deresi taştı! Tekneler suya gömüldü
Kepez deresi taştı! Tekneler suya gömüldü
Daha Fazla Video Göster