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Antalya'da çöpte başlayan yangın iki işyerine sıçradı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 26.05.2024 13:54
Güncelleme:26.05.2024 13:54
Antalya’da çöp konteynerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yakında bulunan iki işyerine sıçradı. Yangında işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.
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