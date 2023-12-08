08 Aralık 2023, Cuma
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Antalya - Konya yolunda ulaşıma kar engeli
Antalya'nın akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde öğleden sonra kar yağışı etkisini gösterdi. Kar kalınlığı bölgede yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Kara yolunda biriken karların temizlenmesi için çalışma başlatılırken, ulaşımda aksamalar yaşandı.