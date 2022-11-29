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Antalya Kaş’ta sel! Caddeler suyla doldu

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Giriş: 29.11.2022 14:09
Meteoroloji'nin şiddetli yağış ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya’nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Kaş ilçesinde şiddetli yağışın beraberinde getirdiği sel, caddeleri suyla doldururken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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