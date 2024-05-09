09 Mayıs 2024, Perşembe
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Anneyi çocuğunun yanında dövdüler! Çocuk korkudan yüzünü kapattı
Pendik'te bir kadın çocuğunun yanında komşusu tarafından saldırıya uğradı. Aynı sitede oturan bir kadın ile komşusu olduğu öğrenilen bir erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kadının adamı itmesi ile kavgaya dönüşen olayda, kadın çocuğunun yanında aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştü. Kavga anı sitenin güvenlik kamerasına yansırken, kadın diğer komşuları tarafından kurtarıldı.