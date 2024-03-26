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Annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra camide intihar etti! Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

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Giriş: 26.03.2024 09:36
İstanbul Valiliği Bahçelievler'de annesini ve kız kardeşini öldürdükten sonra Beyoğlu'nda bir cami içerisinde intihar eden Uğur Falay'la ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İntihar mahallinde ve evde bulunan boş kovanlarda yapılan ön incelemeler sonucunda, intihar olayıyla iki kadının öldürülmesi olayında aynı silahın kullanıldığı sonucuna varılmıştır" denildi.
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