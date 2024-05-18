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Anne ayı ve yavruları yiyecek ararken böyle görüntülendi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 18.05.2024 14:37
Van’ın Bahçesaray ilçesi Sündüs yaylasına çıkan vatandaşlar baharın gelmesiyle canlanan doğada anne ve 3 yavru ayıyla karşılaştı. Yiyecek aradığı gözlenen anne ve yavru ayılar bir süre bölgede gezindi. Cep telefonu ile görüntülenen anne ve yavru ayılar daha sonra gözden kayboldu.
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