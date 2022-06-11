11 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara’yı yine sağanak vurdu! Mazgallar tıkandı yollar göle döndü

Ankara’yı yine sağanak vurdu! Mazgallar tıkandı yollar göle döndü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2022 16:13
Son dakika haberine göre: Başkent Ankara 4 gün önce sağanak yağışın ardından felaketi yaşamış yollar göle dönmüştü. Arabalar yollarda kalmış insanlar kepçelerle kurtarılmıştı. Bugün uyarıların ardından Ankara’da yine sağanak yağış etkili oldu. Mazgalların kapalı olması nedeniyle yollar yine göle döndü ve sürücüler zor anlar yaşadı. Son durumu bölgeden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da yine aynı manzara!
Ankara’da yine aynı manzara!
Müsilaj ile mücadelede önemli adım! Belediyeler arıtma tesisi kuracak
Müsilaj ile mücadelede önemli adım! Belediyeler arıtma tesisi kuracak
Gurbetçi kadın gölette ölü bulundu
Gurbetçi kadın gölette ölü bulundu
Araçlar yollarda mahsur kaldı
Araçlar yollarda mahsur kaldı
Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza!
Balıkesir-Kütahya yolunda feci kaza!
Doktor bile gözlerine inanamadı! Kilolarca çıktı
Doktor bile gözlerine inanamadı! Kilolarca çıktı
Engelli bireylerin Kur’an-ı Kerim’i öğrenme azmi
Engelli bireylerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenme azmi
Dondurulmuş gıdalar nasıl çözülmeli?
Dondurulmuş gıdalar nasıl çözülmeli?
11 Haziran hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
11 Haziran hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak?
Cennet Mahallesi’nin Küçük Ayşe’si nişanlandı!
Cennet Mahallesi’nin Küçük Ayşe'si nişanlandı!
Üsküdar’da İETT otobüsü ile iki tur otobüsü çarpıştı!
Üsküdar'da İETT otobüsü ile iki tur otobüsü çarpıştı!
Hafızası geri gelsin diye silahlı saldırıya uğradı
Hafızası geri gelsin diye silahlı saldırıya uğradı
Daha Fazla Video Göster