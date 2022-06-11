Ankara’yı yine sağanak vurdu! Mazgallar tıkandı yollar göle döndü

Son dakika haberine göre: Başkent Ankara 4 gün önce sağanak yağışın ardından felaketi yaşamış yollar göle dönmüştü. Arabalar yollarda kalmış insanlar kepçelerle kurtarılmıştı. Bugün uyarıların ardından Ankara’da yine sağanak yağış etkili oldu. Mazgalların kapalı olması nedeniyle yollar yine göle döndü ve sürücüler zor anlar yaşadı. Son durumu bölgeden A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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