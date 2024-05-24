24 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Ankara'yı sağanak vurdu! Sele kapılan çocuk ölümden döndü!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2024 18:23
Ankara'da etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle yollar suyla doldu. Arızalanan araçlar yolda kaldı. Sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediğinin bire bir göstergelerinde biri de sele kapılan bir çocuk… Küçük çocuk çevredekilerin yardımı ile zar zor kurtuldu. İşte o görüntüler…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kaçak salyangoz avlayan kişiye ceza yağdı!
Kaçak salyangoz avlayan kişiye ceza yağdı!
Sele kapılan çocuk ölümden döndü!
Sele kapılan çocuk ölümden döndü!
Başından vurulmuş halde bulundu!
Başından vurulmuş halde bulundu!
Sıçrayan kıvılcımlar tarlayı küle çevirdi
Sıçrayan kıvılcımlar tarlayı küle çevirdi
Hat sanatına adanmış bir ömür!
Hat sanatına adanmış bir ömür!
Sevgilisi terk etti lokma dağıttı!
Sevgilisi terk etti lokma dağıttı!
Araçlara çarparak yan yatan araç kamerada
Araçlara çarparak yan yatan araç kamerada
Türk çocukları daha mı az değerli?
Türk çocukları daha mı az değerli?
Akbaba sürüsü görüntülendi
Akbaba sürüsü görüntülendi
İş yerine satırlı baskın kamerada!
İş yerine satırlı baskın kamerada!
Bağcılar’da silahlı kavga kamerada: 1 yaralı
Bağcılar’da silahlı kavga kamerada: 1 yaralı
Helikopter kendi etrafında dönerek...
Helikopter kendi etrafında dönerek...
Daha Fazla Video Göster