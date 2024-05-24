24 Mayıs 2024, Cuma
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Ankara'yı sağanak vurdu! Sele kapılan çocuk ölümden döndü!
Ankara'da etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak nedeniyle yollar suyla doldu. Arızalanan araçlar yolda kaldı. Sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediğinin bire bir göstergelerinde biri de sele kapılan bir çocuk… Küçük çocuk çevredekilerin yardımı ile zar zor kurtuldu. İşte o görüntüler…