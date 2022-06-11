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Ankara’nın lezzet lisesi! En keyifli dersler bu lisede

A Haber
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Giriş: 11.06.2022 08:56
Çikolatayı sevmeyen neredeyse yoktur. Ama sevmeyenleri dahi bu lezzete aşık edecek bir yere gitti A Haber ekipleri. Ankara'daki bir meslek lisesinde öğrenciler birbirinden lezzetli çikolatalar üretiyor. Hem de büyük ustalıkla. Ankara'daki "lezzet lisesini" A Haber ekranlara taşıdı.
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En keyifli dersler bu lisede
En keyifli dersler bu lisede
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