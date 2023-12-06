Ankara’nın Dikmen davası! “Sakarya” oldu

Ankara'nın ünlü mahallelerinden biri 'Dikmen'. Hatta ulu önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın temellerini atıp Sivas'tan yola çıkmış, milli mücadelenin kalbi Ankara'ya Dikmen sırtlarından girmişti. İşte o mahallenin adı, Çankaya Belediyesi tarafından sessiz sedasız 'Sakarya' olarak değiştirildi. Üstelik, mahalle muhtarının bile bu değişiklikten haberi yok.

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