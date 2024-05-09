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Ankara'da yedek parça kaçakçılarına operasyon

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.05.2024 16:18
Ankara'da yedek parça kaçakçılarına operasyon düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken 250 adet araç şanzımanı, 200 adet araç motor beyni, 15 adet araç motoru ve 80 adet araç manifoldu ele geçirildi.
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