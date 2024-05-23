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Ankara'da toz fırtınası! Fırtınanın etkisiyle oluşan toz bulutları zor anlar yaşattı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 23.05.2024 09:58
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki fırtına şehir merkezi ve karayollarında etkili oldu.  Fırtınanın etkisiyle karayollarında yer yer oluşan toz bulutları trafikteki araçlara zor anlar yaşattı.
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