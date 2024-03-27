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Ankara’da mide bulandıran olay: Paraları çaldıktan sonra dükkan ortasına tuvaletini yaptı

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Giriş: 27.03.2024 16:30
Güncelleme:27.03.2024 16:35
Ankara’da bir kişi, gece saatlerinde camını kırarak girdiği restoranın kasasındaki ve bahşiş kutusundaki paraları çaldı. Bununla da yetinmeyen şahıs, dükkanın her tarafına idrarını yaptı. Mide bulandıran o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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