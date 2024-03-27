27 Mart 2024, Çarşamba
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Ankara’da mide bulandıran olay: Paraları çaldıktan sonra dükkan ortasına tuvaletini yaptı
Ankara’da bir kişi, gece saatlerinde camını kırarak girdiği restoranın kasasındaki ve bahşiş kutusundaki paraları çaldı. Bununla da yetinmeyen şahıs, dükkanın her tarafına idrarını yaptı. Mide bulandıran o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.