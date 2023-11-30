Ankara’da kan donduran olay: Öldüresiye dövdü

Ankara'da 74 yaşındaki taksi şoförü Ahmet B., müşterisini bıraktıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından gasbedilen Ahmet B., daha sonra yumrukların hedefi oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.