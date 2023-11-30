30 Kasım 2023, Perşembe
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Ankara'da kan donduran olay: Öldüresiye dövdü
Ankara'da 74 yaşındaki taksi şoförü Ahmet B., müşterisini bıraktıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından gasbedilen Ahmet B., daha sonra yumrukların hedefi oldu. Olayla ilgili tahkikat başlatılırken saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.