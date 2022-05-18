18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Ankara’da kan donduran iddia! Cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2,5 yaşındaki oğlunu döve döve öldürdüğü öne sürülen Onur G., gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden biri Onur G.'nin cezaevinden yeni çıktığını, eşinin evi terk ettiğini ve Onur G.'nin terkedilmenin hırsını çocuğundan çıkardığını söyledi. İşte kan donduran haberin ayrıntıları...