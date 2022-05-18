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Ankara’da kan donduran iddia! Cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü

DHA
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Giriş: 18.05.2022 09:38
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2,5 yaşındaki oğlunu döve döve öldürdüğü öne sürülen Onur G., gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden biri Onur G.'nin cezaevinden yeni çıktığını, eşinin evi terk ettiğini ve Onur G.'nin terkedilmenin hırsını çocuğundan çıkardığını söyledi. İşte kan donduran haberin ayrıntıları...
Cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü
Cani baba 2,5 yaşındaki oğlunu öldürdü
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