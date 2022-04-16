16 Nisan 2022, Cumartesi
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Ankara'da dehşet veren arkadaş cinayeti! "Sen daha ölmedin mi?" diyerek peş peşe bıçakladı
Ankara’da alkol aldığı öne sürülen iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı. Cinayetin ailevi sebeplerden meydana geldiği iddia edilirken, dehşete düşüren anlar bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kan donduran vahşetin görgü tanıklarından bir esnaf saldırganın önce pek çok kez saldırdığını ardından da "Sen daha ölmedin mi?" diyerek yine bıçakladığını söyledi.