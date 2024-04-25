Ankara’da binanın girişindeki bakkalda çıkan yangın paniğe neden oldu

Ankara’nın Keçiören ilçesinde binanın giriş katında bulunan bir bakkalda gece saatlerinde çıkan yangın binanın tamamını sardı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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