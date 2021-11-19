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Aniden bastıran kar yağışı yolu kapattı araçlar mahsur kaldı! Olay yerinden yeni görüntüler

İHA
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Giriş: 19.11.2021 22:44
Son dakika haberi: Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle araçlar yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı sebebi ile Kastamonu-Çatalzeytin Karayolu trafiğe kapandı.

arda ilerlemekte güçlük çeken araçlar, yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yollarda tuzlama, ve kar küreme çalışması başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışma ile yol, kısa süre sonra yeninden trafiğe açıldı.

Ekipler, kar yağışına karşı kent genelinde tedbirlerini arttırdı.

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