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'Anı olarak kalsın' diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı

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Giriş: 18.04.2024 12:15
Sakarya’da bir evin içerisinde ‘anı olarak kalsın’ diye kaydedilen uyuşturucu ortamı görüntüleri sosyal medyaya düştü. Emniyet ve Valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı videoların ardından polis ekipleri harekete geçti.
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