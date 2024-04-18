18 Nisan 2024, Perşembe
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'Anı olarak kalsın' diye kaydettikleri uyuşturucu ortamları sosyal medyaya sızdı
Sakarya’da bir evin içerisinde ‘anı olarak kalsın’ diye kaydedilen uyuşturucu ortamı görüntüleri sosyal medyaya düştü. Emniyet ve Valiliğin etiketlenerek paylaşıldığı videoların ardından polis ekipleri harekete geçti.