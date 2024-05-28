Ani bastıran dolu ve yağmur tarım arazilerini vurdu! Şiddetli yağış ekili alanlarda büyük zarara neden oldu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde akşamüstü şiddetini artıran yağmur ve dolu yağışı, bölgeyi olumsuz etkiledi. Kısa sürede bastıran yağış, su taşkınlarına yol açtı. Tarlaları su basarken, normalde ırmak olmayan yerlerden oluk oluk su aktı. Yağışların ardından ağaçlardaki meyveleri dolu vurdu ve büyük hasar meydana geldi. Bölge halkı, ani bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağmur ve dolu, tarım arazilerinde ciddi zarara neden oldu. Çiftçiler, özellikle dolunun ağaçlardaki meyvelere büyük zarar verdiğini belirtti. Su taşkınları ise ekili alanları etkileyerek üretim kaybına yol açtı.

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