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Anadolu'nun zirveleri karla buluştu! İşte eşsiz kar manzaraları...

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Giriş: 04.10.2023 13:59
Kayseri, Van ve Iğdır'ın yüksek noktalarına kar yağdı. İşte ortaya çıkan o eşsiz manzaralar...
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