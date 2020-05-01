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Almanya'da sokakta sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı |Video

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01.05.2020
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında ibadethanelerin kapatılmasının ardından bir çok ülkedeki Müslümanlar sosyal mesafe kuralına uyarak Cuma namazı kılıyor. Almanya'nın Bielefeld kentinde 40 kişi sokakta, Cuma namazı kıldı.

Almanya'da sokakta sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ibadethanelerde toplu ibadetin yasaklanması, ülkede yaşayan Müslümanları farklı arayışlara zorladı. Almanya'nın Bielefeld kentinde yaşayan bir kişi belediyeye müracaat ederek, sokakta namaz kılmak için izin istedi. Müracaatı değerlendiren yetkililer, sosyal mesafe kuralına uyma ve 40 kişiyi geçmeme şartıyla namaz kılınmasına izin verdi. Durumu öğreneneler yanlarında getirdikleri karton ve seccadelerle boş meydanda Cuma namazı kıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 30 Nisan günü yaptığı açıklamada, sosyal mesafe ve getirilen hijyen kurallarına uymak şartıyla camilerin 1 Mayıs itibariyle açılabileceğini ifade etmişti.

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Almanya'da sokakta sosyal mesafeli Cuma namazı kılındı |Video
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