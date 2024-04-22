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Alkollü direksiyon başına geçti, kaza yapınca “Bindirin götürün” dedi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 22.04.2024 16:39
Güncelleme:22.04.2024 16:40
Aksaray’da 1.40 promil alkollü vaziyette direksiyon başına geçen sürücü aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada demir direk arabanın üzerine devrilirken, ağır yaralanan sürücü kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine “Omuzum ağrıyor, bindirin götürün” dedi.
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