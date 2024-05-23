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Alanya'da drift atmanın sonu 32 bin lira ceza oldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 16:37
Antalya’nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen, trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye sokan yabancı uyruklu araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.
Alanya’da drift atmanın sonu 32 bin lira ceza oldu
Alanya'da drift atmanın sonu 32 bin lira ceza oldu
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