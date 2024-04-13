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Alanya'da drift atan alkollü sürücüye 58 bin 616 TL ceza

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Giriş: 13.04.2024 19:20
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobille drift attığı dönel kavşakta jandarmayı fark edip kaçan sürücü Tunahan Ç., takiple yakalandı. Jandarma ekiplerine saldırgan tavırlarda bulunan ve 1.21 promil alkollü halde araç kullandığı belirlenen sürücüye, 58 bin 616 lira ceza kesildi, ehliyetine ise 2 yıl el koyuldu.
Drift atan alkollü sürücüye 58 bin 616 TL ceza
Drift atan alkollü sürücüye 58 bin 616 TL ceza
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