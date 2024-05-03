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Aksaray'da yağ fabrikasında yangın! Ekipler alarma geçti

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 03.05.2024 08:47
Son dakika haberleri… Aksaray’da organize sanayi bölgesindeki bir yağ fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.
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Yağ fabrikasında yangın!
Yağ fabrikasında yangın!
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