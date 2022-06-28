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Aksaray’da dehşete düşüren olay! Köpeği öldürdü evini kurşunladı gardıropta yakalandı

DHA
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Giriş: 28.06.2022 14:07
Aksaray'da otomobille çarparak öldürdüğü köpeğin sahibi ile tartışan adam, daha sonra da evini kurşunladı. Ardından 3 arkadaşı ile eve zorla giren Süleyman Altundağ, komşuların müdahalesiyle oradan kaçtı. Jandarma ekipleri, 30 ayrı suçtan 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Altundağ'ı saklandığı gardıropta yakaladı.
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