28 Haziran 2022, Salı
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Aksaray’da dehşete düşüren olay! Köpeği öldürdü evini kurşunladı gardıropta yakalandı
Aksaray'da otomobille çarparak öldürdüğü köpeğin sahibi ile tartışan adam, daha sonra da evini kurşunladı. Ardından 3 arkadaşı ile eve zorla giren Süleyman Altundağ, komşuların müdahalesiyle oradan kaçtı. Jandarma ekipleri, 30 ayrı suçtan 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Altundağ'ı saklandığı gardıropta yakaladı.