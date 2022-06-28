Aksaray’da dehşete düşüren olay! Köpeği öldürdü evini kurşunladı gardıropta yakalandı

Aksaray'da otomobille çarparak öldürdüğü köpeğin sahibi ile tartışan adam, daha sonra da evini kurşunladı. Ardından 3 arkadaşı ile eve zorla giren Süleyman Altundağ, komşuların müdahalesiyle oradan kaçtı. Jandarma ekipleri, 30 ayrı suçtan 37 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Altundağ'ı saklandığı gardıropta yakaladı.