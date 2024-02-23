23 Şubat 2024, Cuma
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Akıllara durgunluk veren olay! Öldü denilen genç kadın morga kaldırılırken aniden canlandı
Guatemala'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir hastanede tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Ölen kadın morga kaldırıldığı sırada birdenbire canlandı.