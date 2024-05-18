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AK Parti’de değişimin yol haritası! Bazı il yönetimlerinin değişmesi gündemde

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 18.05.2024 15:59
AK Parti'de seçimler nedeniyle geçen yıl yapılamayan geleneksel istişare kampı ile değişim süreci başlayacak. Parti yönetimi 31 Mayıs'ta Kızılcahamam'da milletvekilleri kampı düzenleyecek. Kampta izlenecek yeni yol haritası belirlenecek.
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AK Parti’de değişimin yol haritası!
AK Parti’de değişimin yol haritası!
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