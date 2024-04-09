Ailesiyle sahile gitti köpek saldırısına uğradı! Bacağına 28 dikiş atıldı

İstanbul Beylikdüzü Sahili'nde ailesiyle vakit geçiren Cem Mert Özer, alışveriş yapmak için büfeye yöneldiği sırada Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Talihsiz adamın bacağına 28 dikiş atıldı.

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