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Ailesiyle sahile gitti köpek saldırısına uğradı! Bacağına 28 dikiş atıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 18:34
İstanbul Beylikdüzü Sahili'nde ailesiyle vakit geçiren Cem Mert Özer, alışveriş yapmak için büfeye yöneldiği sırada Pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Talihsiz adamın bacağına 28 dikiş atıldı.
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