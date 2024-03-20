Ağrı'da korkunç intihar! Camide tüfekle intihar etti

Ağrı Patnos Eski Merkez Camii’nde seyyar satıcı olduğu öğrenilen M.Ö isimli şahıs yanında bulundurduğu tüfekle intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucu M.Ö’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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