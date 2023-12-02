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Afet konutları ne zaman teslim edilecek?

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Giriş: 02.12.2023 14:05
Kalıcı konutların yapıldığı kentlerden biri de Kahramanmaraş. Hem kentteki ve hem de afet bölgesinde yapılan çalışmaları bize A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Afet konutları ne zaman teslim edilecek?
Afet konutları ne zaman teslim edilecek?
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