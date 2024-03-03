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AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem | Olumsuz bir durum var mı? Bakan yerlikaya'dan açıklama....

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Giriş: 03.03.2024 18:13
AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan depremin saati 17.43 olarak açıklanırken derinliği 7.31 km olarak kaydedildi. Peki, bölgede olumsuz bir durum var mı? Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı.
AFAD duyurdu! Malatya’da korkutan deprem
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