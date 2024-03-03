03 Mart 2024, Pazar
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AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem | Olumsuz bir durum var mı? Bakan yerlikaya'dan açıklama....
AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan depremin saati 17.43 olarak açıklanırken derinliği 7.31 km olarak kaydedildi. Peki, bölgede olumsuz bir durum var mı? Bakan Yerlikaya son durumu açıkladı.